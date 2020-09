Violences conjugales : le bracelet anti-rapprochement entre en vigueur

C'était l'une des promesses du plan gouvernemental annoncé en 2019. Désormais, il sera possible de détecter à l'avance tout rapprochement physique entre les victimes et leurs maris violents. De quoi donner le temps aux policiers d'intervenir. Celui-ci se présente comme un bracelet électronique. Un dispositif très attendu par les associations qui accompagnent les femmes victimes de violences conjugales.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.