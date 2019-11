Violences faites aux femmes : que va annoncer le gouvernement ?

Outre la formation des forces de l'ordre, l'assouplissement du secret médical, la saisie des armes au domicile conjugal et le retrait de l'autorité parentale au conjoint violent sont parmi les mesures que le gouvernement va annoncer lundi pour apporter des réponses aux revendications des manifestants. Une partie de ces dispositions entrera en application immédiatement. Les autres passeront par un projet de loi examiné fin janvier à l'Assemblée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.