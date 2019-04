Vidéo virale d'une fillette en pleurs accusant son père d'attouchements sexuels : Agnès Buzyn annonce l'ouverture d'une enquête

Selon Marie-Claire, la séquence aurait été enregistrée par un membre du personnel hospitalier où se trouvait l'enfant, qui se prénommerait Lily Rose et serait âgée de 9 ans. Si de nombreuses zones d'ombres entourent encore pour l'heure la séquence, à commencer par la véracité des accusations de la petite fille, la scène se déroule, selon toute vraisemblance, en Martinique dans un établissement non identifié pour l'heure.





"Un médecin vient nous voir et nous dit que nous ne sommes pas dans un tribunal mais dans un hôpital, et il nous demande de quitter l’hôpital (…) Lily est partie avec son père, encadrée de policiers", a raconté la femme témoin de la scène au magazine. Et de poursuivre : "Sa mère était en larmes, tenant à la main deux sacs de peluches à sa fille, impuissante car elle vient d’être condamnée à 9 mois de prison ferme pour n’avoir pas envoyé sa fille chez un père dont elle dénonce les agissements depuis l’âge [de sa fille] de 4 ans et demi".