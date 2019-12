Virginie Durin : "On fait payer encore une fois aux plus petits les problèmes des adultes"

A Noël, 6 000 enfants resteront à quai. Seules les personnes qui ont déjà un billet de TGV pour ce week-end pourront voyager, a annoncé la SNCF. Virginie Durin, vice-présidente de Familles de France, est très remontée contre cette décision. Selon elle, "c'est très injuste pour les enfants (...) on fait payer encore une fois aux plus petits les problèmes des adultes". Que compte faire Familles de France face à cette situation ?



Ce jeudi 19 décembre 2019, dans la chronique "L'invité", Virginie Durin, vice-présidente de Familles de France est revenue sur la décision de la SNCF de supprimer son service d'accompagnement des juniors entre quatre et quatorze ans pour Noël. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 19/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.