Virus : un bilan sous-estimé ?

Tous les soirs, on nous dévoile le nombre de décès lié au Covid-19 dans l'Hexagone. Ces chiffres ne concernent pourtant que les hôpitaux et les Ehpad. Aujourd'hui, on compte 14 202 morts dans les centres hospitaliers. Des chiffres qui sont notamment envoyés aux autorités sanitaires via une application de crise spécifique nommée "Si-Vic". Et dans les établissements médicaux sociaux, on recense 8 654 décès. Il faut préciser que les responsables des Ehpad n'ont commencé à remplir leurs nombres de cas et de décès sur un portail de signalement qu'à partir du 28 mars dernier. Par ailleurs, il semblerait que le taux de mortalité à domicile lié au coronavirus soit sous-estimé. Quelles en sont les raisons ?



