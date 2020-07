Vive émotion à Bayonne lors des obsèques de Philippe Monguillot

Quinze jours après l'agression qui a coûté la vie à un chauffeur de bus à Bayonne, l'émotion n'est pas retombée. Les obsèques de Philippe Monguillot se sont déroulées aujourd'hui. Des centaines de personnes étaient présentes pour soutenir la famille. La veuve du chauffeur, Véronique Monguillot, a assuré les conducteurs présents de son soutien et martelé un message : "Plus jamais ça".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.