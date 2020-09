Vivre avec un masque : comment les lycéens s'en accommodent-ils ?

Depuis quelques jours, des informations alarmistes circulent sur le possible début d'une deuxième vague. Mais alors qu'on durcit les mesures un peu partout, on les assouplit à l'école où la fermeture à chaque cas de Covid-19 n'est plus obligatoire. En revanche, le port du masque est maintenu dans les collèges et lycées. A Brest (Finistère), les lycéens se sont d'ailleurs appropriés les gestes barrières.