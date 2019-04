VIDÉO - Au volant, des conducteurs trop sûr d'eux et de plus en plus agressifs

Les conducteurs peinent cependant à adopter la bonne conduite, polluée par l'invasion des objets connectés depuis plusieurs années. Ainsi, si 97% jugent qu'il est dangereux d'écrire des SMS au volant, ils sont près d'un sur quatre à le faire (24%). Interrogés sur ce paradoxe, "les conducteurs répondent qu'ils maîtrisent leur conduite", observe Bernadette Moreau, déléguée générale de la fondation, qui dénonce un "excès de confiance patent". Adeptes du Bluetooth, les Grecs et les Italiens (60%), ainsi que les Polonais, dont 57% paramètrent leur GPS au volant, sont les plus indisciplinés, alors que Britanniques et Espagnols sont les plus prudents.





Les Européens sont également beaucoup plus indulgents avec leur conduite qu'avec celle des autres usagers de la route. Très rares sont ceux qui concèdent être "stressés" (10%), "agressifs" (3%), "irresponsables" (1%) ou "dangereux" (1%). Des attitudes qu'ils attribuent en revanche volontiers aux autres conducteurs : 46% des sondés jugent leurs pairs "irresponsables", "stressés" (36%), "agressifs" (30%) et "dangereux" (28%).





Pourtant, tous admettent avoir des comportements dangereux sur la route. Ainsi, 92% des Suédois, friands de vitesse, admettent dépasser la limitation autorisée. Les Français sont les champions de l'oubli du clignotant (61%) et près d'un Grec sur deux (45%) rechigne à attacher sa ceinture. Cette indiscipline chronique nourrit l'incivilité entre automobilistes. Les automobilistes sont également plus nombreux à insulter leurs pairs (56%, +2 pts). Au jeu des noms d'oiseaux, les Grecs remportent la palme (71%), juste devant les Français (69%), alors que les Suédois sont les plus flegmatiques (32%).