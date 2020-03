Vos vidéos de confinement : des messages de remerciement et d'encouragement pour les soignants

Depuis le début du confinement, chacun cherche à passer le temps à sa manière. Un bon nombre d'internautes ont décidé de partager leur quotidien via des chansons, des gags et surtout des témoignages sur 13hmaison@tf1.fr. Ce mardi, nous avons choisi de regrouper quelques vidéos d'encouragement pour le corps médical.



