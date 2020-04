VIDÉO - "Vous l'avez vu, l'hôpital est en crise, et on compte sur vous !" : paroles de soignants, épisode 3

Leur quotidien était déjà difficile avant, il l'est d'autant plus maintenant. Toutes les semaines, LCI échange avec plusieurs soignants à travers la France. Tous, à chaque fois, nous témoignent d'un quotidien éprouvant, mais de cette même volonté de continuer à aider les patients, du mieux possible. Malgré la fatigue, malgré le manque de bras et de matériel adéquat.

"Il y a une vraie solidarité qui existe à l'hôpital entre les différentes spécialités, les différentes classes de métiers médicaux et paramédicaux, les agents d'entretien, et elle nous permet de lutter contre le coronavirus et de lutter contre le manque de moyens qui existe depuis plusieurs années maintenant", nous confie Raphaël. "À l'issue de cette crise du coronavirus, soyez derrière nous et venez manifester avec nous. Vous l'avez vu, l'hôpital est en crise, et on compte sur vous", poursuit-il.

