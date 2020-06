Week-end et vacances : la course aux réservations est lancée

Hôtels, chambres d'hôtes, voitures, avions, ... Vous êtes très nombreux à avoir déjà réservé un séjour pour vous échapper à plus de 100 kilomètres dès le week-end prochain. Pour les retardataires ou les indécis, il reste encore de la place, mais il faut se dépêcher. Le mieux, c'est encore de passer quelques coups de fil à l'office du tourisme pour savoir ce qui est déjà ouvert au public. Et à nous les grands espaces !



