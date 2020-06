Racisme dans la police : que disent les chiffres ?

En 2017, le Défenseur des droits Jacques Toubon a mené une étude auprès de 5000 personnes de toutes origines partout en France. Avec un questionnaire, il a ciblé les gens grâce à l'origine des parents, la religion, le sexe, le quartier et le nombre de contrôles subis dans les cinq dernières années. Résultat de cette enquête : pour les jeunes gens issus de l'immigration, la probabilité d'être contrôlé est vingt fois plus élevée que pour le reste de la population. Dix ans auparavant, une autre méthode avait été utilisée par des sociologues. Ils ont observé des contrôles policiers dans différentes gares parisiennes. Et dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés que les autres.



