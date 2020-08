Yoga : un marché en pleine ascension

Si vous êtes en vacances à la montagne, vous multipliez peut-être les randonnées, les balades en VTT ou même les vols en parapente. Voici maintenant de quoi plaire aux plus contemplatifs, le yoga. Face au succès de cette pratique, de plus en plus de stations d'altitude misent sur l'alliance ski et yoga pour désormais capter et conserver leurs clients, quelle que soit la saison. Reportage au Grand-Bornand en Haute-Savoie.



