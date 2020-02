Zoom : les pionniers de l'aéropostale

Il y a plus de cent ans, les pionniers de l'aviation ont imaginé la mythique ligne de l'aéropostale pour acheminer les courriers. À bord d'illustres pilotes, comme Mermoz ou Saint-Exupéry, leur descendant et quelques passionnés volent aujourd'hui sur leurs traces. Leurs trajets créent de vives émotions, suscitent l'attente et l'admiration. Un voyage dans le temps et dans les airs pour découvrir l'histoire de l'aéropostale.



