À 97 ans, Nelly Tison a guéri du coronavirus

Sa fille, Maud, qui la pensait condamnée, témoigne. L'annonce de sa guérison a fait sensation sur les réseaux sociaux, et la nonagénaire est devenue un symbole de résistance et d'espoir face à l'épidémie, qui frappe sévèrement dans les Ehpad.

"J’ai attendu des jours et des jours, mais maintenant je sais qu’elle est guérie", explique la voix chargée d'émotion la fille de Nelly Tison. "Je me dis que c’est inespéré, c’est quelque chose d’incroyable", ajoute-t-elle. Les premiers symptômes de sa mère s'étaient déclarés début mars. La famille avait "d'abord pensé à une bronchite, mais ça ne passait pas", témoigne-t-elle dans la Voix du Nord.

Une quinzaine de jours plus tard, l'état de la nonagénaire s'est aggravé subitement, avec une "forte fièvre et des difficultés respiratoires". Elle est alors admise à l'hôpital de Valenciennes le 25 mars, où elle est diagnostiquée positive au Covid-19. Une semaine plus tard, après avoir été placée sous assistance respiratoire, Nelly Tison est guérie : elle peut sortir de l'hôpital et reprendre ses quartiers dans son Ehpad.