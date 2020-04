Vidéos de confinés : un concentré de bonne humeur

Après presque un mois de confinement, les Français commencent à s'habituer à la situation. Les téléphones portables et les réseaux sociaux n'ont jamais autant servi. En effet, l'on trouve de plus en plus d'activités à faire pour occuper ses journées. Des scènes que beaucoup n'hésitent pas à filmer et à envoyer à l'adresse 13hmaison@tf1.fr. Découvrez notre sélection de vidéos qui reflètent la bonne humeur des petits et des grands en confinement.