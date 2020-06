VIDEO - Violences policières : Acrobate94 raconte son escalade pour décrocher la banderole de Génération identitaire

Beaucoup de gens passent de longues années à regretter leur choix de pseudonyme sur Internet. "Acrobate94" a, lui, plutôt bien choisi. En témoigne son escalade singulière d'un immeuble samedi 14 juin, immortalisée par de nombreux smartphones, et devenue virale sur les réseaux sociaux, car perçue comme un symbole fort de la manifestation qui a réuni au moins 15.000 personnes à Paris pour protester contre le racisme et les violences policières.

On rembobine : il est environ 14h30 quand 26 personnes, dont 12 militants identitaires (selon la Préfecture de police de Paris, qui interpellera ensuite tout ce petit monde), déploient au sommet d'un immeuble une grande banderole rouge et blanche, portant l'inscription : "Justice pour les victimes du racisme anti blanc, White lives matter (les vies des blancs comptent)." Les milliers de manifestants, massés place de la République, fulminent, huent, insultent. C'est alors qu'intervient l'acrobate.

"Je suis monté par la gouttière, raconte-t-il a posteriori, en mimant son escalade, à Street Press. J'ai atterri dans un balcon, j'ai marché un peu dessus puis j'ai grimpé sur le toit. Là, je les ai vus, ils étaient une dizaine, un petit peu cachés. Ils ont été vraiment surpris de me voir. Moi, j'ai regardé s'ils n'avaient pas d'armes, on ne sait jamais... Ensuite, je me suis directement jeté sur la banderole pour détacher les gros câbles, tout en regardant souvent derrière moi pour voir si on n'allait pas me pousser."