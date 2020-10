Tempête Alex dans les Alpes-Maritimes : ces belles initiatives qui réconfortent les sinistrés

ENTRAIDE - Après la stupeur et l'angoisse, place à la solidarité dans les Alpes-Maritimes dévastées par la tempête Alex. Différentes initiatives se sont mises en place ces dernières heures.

Dans la vallée de la Roya, beaucoup d'habitants ont tout perdu après le passage de la tempête Alex. Les torrents de boue ont emporté les maisons, les voitures, les magasins... Près de mille pompiers sont à l'oeuvre pour tenter de retrouver les disparus et rétablir les moyens de communication. Pendant que les secours s'organisent, la solidarité, elle, s'amplifie. Diverses initiatives ont été mises en place pour aider les sinistrés de la quinzaine de villages dévastés. Tour d'horizon de celles observées par les caméras de TF1 au cours de leurs différents reportages.

A Tende, il tente d'installer une tyrolienne entre deux rives

A Tende, les habitants sont toujours coupés du monde. Les secours ne peuvent plus accéder au village autrement que par les airs. "Il n'y a plus de route dans la vallée, on est coincés. On se dit que c'est un cauchemar, un silence absolu", explique à TF1 un habitant, Nicolas Giusto. La vallée est coupée en deux par les eaux, alors Jérémy, lui aussi résident de la commune, tente d'installer une tyrolienne entre les deux rives, afin de faciliter les échanges et pouvoir évaluer les besoins de riverains sinistrés de Veil.

"Si on arrive à tirer une corde d'un côté à l'autre du pont, ils pourront mettre un message dans un seau, je pourrai lire leurs besoins et en parler aux pompiers", explique le jeune homme. "On essaye de faire avancer les choses, on s'occupe des anciens, on voit avec les hôpitaux", confie de son côté Nicolas Giusto. Les habitants n'ont ainsi pas hésité à venir prêter main forte aux secours, en pleine tempête, pour évacuer la maison de retraite du village.

A Lantosque, du ravitaillement pour Henri le retraité

A Lantosque aussi, les habitants s'entraident. Plus épargné que les autres, le village reste néanmoins très touché. Henri, ancien professeur à la retraite, a enfin pu joindre ses proches afin de les rassurer. Il a été autorisé à loger dans la remise de sa maison, un habitat "précaire" pour ce septuagénaire qui a perdu beaucoup dans cette tempête. Et ici, aussi, la solidarité bat son plein : une habitante du village le ravitaille en vivres : "du pain, une couverture, des madeleines, de l'huile, de l'eau, du lait".

A Saint-Martin-Vésubie, ceux qui ont tout perdu aident malgré tout

A Saint Martin Vésubie, on s'entraide entre voisins et en famille. Laetitia et son fils Nino ont tout perdu. Le petit garçon n'a pu sauver que son doudou et avec sa mère, ils sont hébergés chez sa tante. A la lumière des bougies, Nino confie qu'il se sent "plus en sécurité dehors que dans une maison" après ce qu'il a vécu. Après une courte nuit, les deux sœurs se retrouvent sur la place du village, pour un café et quelques viennoiseries, avant de rejoindre l'équipe de bénévoles.

A Breil-sur-Roya, les habitants se retroussent les manches pour l'opération nettoyage

Un peu plus loin, à Breil-sur-Roya, les habitants s'activent pour déblayer la place du village avec leurs propres outils. "On a besoin de pelles, d'eau, de gazole. On doit se remonter les manches et s'y mettre tous", explique une habitante. Un jeune homme abonde : "La maison a été inondée et on ne peut rien faire de plus. Il faut bien aider, sinon ça va prendre des mois et des mois. Il faut aider les autres, sino, on ne s'en sort plus". Sébastien Olharan, maire du village, constate que les dégâts sont immenses et que cela prendra du temps pour tout remettre sur pied. Mais il salue le fait que "de nombreuses personnes sont venues nous apporter spontanément des biens dont nous avons besoin".

Des collectes de dons et de denrées alimentaires dans tout le département

La mairie de Nice a, de son côté, mobilisé des centres d'hébergement ainsi que des moyens aériens pour faire livrer des repas et des milliers de litres d'eau à des commune isolées comme Saint-Martin-Vésubie. Elle a aussi lancé un fonds d'urgence d'aide aux sinistrés. Diverses communes comme Carros, Menton, Grasse ou encore Monaco et Beaulieu-sur-Mer organisent elles aussi des collectes de vêtements et de denrées alimentaires. Le Journal Nice-Matin a de son côté mis en place un groupe Facebook d'entraide, et organisé une collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène.

La SNCF a pour sa part annoncé avoir acheminé par train 3.000 bouteilles d'eau à Breil-sur-Roya, d'où elle a ramené des sinistrés vers Nice. Un TER chargé de trois tonnes de matériel et de denrées alimentaires a pris le départ depuis Nice, ce lundi matin, pour rallier le village. Une partie de ces denrées sera distribuée aux habitants, le reste sera acheminé par hélicoptère en direction des autres villages sinistrés de la Roya.

A.R