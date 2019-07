Vienne : la trempette à la piscine municipale vire à la bagarre, 600 baigneurs évacués

Les responsables de l'établissement ont craint la bagarre générale. Alors que le thermomètre affichait plus de 40 degrés dans la région ce samedi, et que le nombre maximal de visiteurs était atteint, le centre aquatique de Châtellerault, a été le théâtre d'une rixe entre deux bandes de jeunes, entraînant l'évacuation des 600 baigneurs présents. A l’origine de ce débordement ? Un banal crêpage de chignons entre deux adolescentes qui a rapidement impliqué une vingtaine de personnes.





"C'est intolérable (...) Ce sont des groupes de deux quartiers de Châtellerault, il y a une copine qui a commencé à taper sur une autre fille puis le ton est monté, d'autres jeunes sont arrivés et ça fait dix contre dix, et quand on a vu qu'il y a eu des claques et quelques coups échangés, on a évidemment décidé d'intervenir", a détaillé Dominique Chaine, vice-président du Grand Châtellerault en charge des équipements sportifs, auprès de France Bleu Poitou.