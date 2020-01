Viennoiserie : combien coûte un bon croissant ?

Le croissant est la viennoiserie préférée des Français. Il est consommé par trois personnes sur quatre et on en trouve partout, des cafés à la grande distribution. Une équipe de TF1 a testé les prix et la qualité de 4 croissants proposés en se rendant au Mans. En grande surface, en boulangerie ou dans des cafés, le prix de vente des croissants oscille entre 85 centimes et 1,10 euro.

Auprès des passants à qui nous avons fait goûter les croissants sélectionnés, c'est le croissant vendu dans les cafés à 1,10 euro qui a connu le de succès. Pourtant, un gérant nous confie que leurs viennoiseries venaient d'un grossiste et qu'elles étaient surgelées. À noter que 80% des croissants vendus dans le commerce sont issus de l'industrie boulangère.



