Vierzon : le canal de Berry est à son plus bas niveau

Sur le canal de Berry, dans le Cher, naviguer devient une mission impossible. En effet, le niveau des rivières qui lui apportent l'eau a considérablement baissé à cause de la sécheresse. C'est une situation exceptionnelle sur cette partie nord du canal, près de Vierzon. Il est impératif de fermer tous les points d'alimentation, au risque de mettre ce dernier à sec. Dans l'urgence, tout est fait pour limiter les pertes en eau. Les conditions météo seront déterminantes dans la région.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.