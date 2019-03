Vierzon : rencontre avec les passionnés de vieux tracteurs

Lancer le moteur d'un tracteur à la manivelle n'est pas une chose facile. Pourtant, c'est une mécanique qui a changé la vie des agriculteurs. Des bénévoles passionnés ont entrepris de remettre en l'état les vieux tracteurs de la Société française de Vierzon. Ces derniers ont été fabriqués dans la ville à partir des années 30 et demeurent un patrimoine méconnu.



