Vigilance sur le vapotage : la France met en place un dispositif de veille sanitaire

SURVEILLANCE - Après les polémiques aux États-Unis et en Inde, la cigarette électronique est désormais dans le viseur de la France. Un dispositif de veille sanitaire a été mis en place.

La cigarette électronique dans l’œil du cyclone. Selon Le Parisien , les autorités sanitaires françaises surveilleraient "attentivement" la situation dans le pays et auraient renforcé leur vigilance. Un outil d’alerte aurait même été émis en place en coloration avec Santé publique France afin de faire remonter les cas suspects d’intoxication, précise le quotidien. Après l'interdiction dans l’état de New York , l’Inde, qui compte 1,3 milliards d’habitants, a fait la même annonce mettant en avant "l’impact que la cigarette électronique avait sur les jeunes".

Mais en France, la cigarette électronique est mieux contrôlée. L’Anses (Agence de sécurité sanitaire) a rappelé que la "teneur en nicotine était de 20mg/ml". C’est plus du double outre-Atlantique. Est-elle pour autant totalement fiable ? Selon les addictologues, la polémique profiterait aussi à l’industrie du tabac. Et depuis les premiers cas, certains se sont remis à fumer des cigarettes traditionnelles. Un problème pour les spécialistes dans la mesure où certains industriels ont décidé de créer de appareils mixtes, met en avant Le Parisien, comme la marque Iqos. Dans le même temps, l’ancien propriétaire de Marlboro a lui racheté le leader du vapotage américain, à savoir Juul.

La vapeur de la cigarette électronique contient du propylène glycol, solvant et ingrédient principal, mais aussi de la glycérine végétale, de la nicotine pour compenser le manque de tabac et des arômes naturels ou artificiels. Des arômes qui sont aujourd’hui au cœur du marché et ont pour but d’attirer le plus grand nombre. Notamment les adolescents.