Villefranche-sur-Mer : les méduses s'approchent trop de la plage

À Villefranche-sur-Mer, les vacanciers évitent de se baigner car les méduses, très urticants, se sont approchés trop près de la plage. Sa piqûre crée une sensation de brûlure. Cela gâche les jours de vacances et inquiètent les parents. Comment faire en cas de piqûre de méduse ? Comment expliquer leur arrivée sur les côtes ?



