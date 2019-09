Villeneuve-de-Berg : le centre des finances publiques fermé définitivement

JT 13H - L'Ardèche compte près d'une vingtaine de trésoreries dont la plupart seront supprimées en 2022. Celle de Villeneuve-de-Berg a déjà fermé ses portes et cela inquiète les habitants.

D'ici trois ans, 1 600 trésoreries fermeront leurs portes dans les régions. En Ardèche, par exemple, il n'en restera plus que trois. D'ailleurs, à Villeneuve-de-Berg, le centre des finances publiques a déjà fermé definitivement. L'établissement a été transféré à une vingtaine de kilomètres. Une situation qui n'arrange pas les habitants, surtout ceux qui n'ont pas de véhicule. La suppression de ce service public suscite également l'inquiétude. Dans le centre-ville, les commerçants craignent une baisse de fréquentation.



