Vincent Lambert : derrière le combat judiciaire, la bataille financière entre les parents et l'épouse du patient tétraplégique

Avec la reprise des soins de Vincent Lambert ordonnée lundi par la cour d'appel de Paris, le marathon judiciaire qui déchire la famille de ce patient tétraplégique dans un état végétatif après un accident en 2008, a lui aussi repris. Et cette bataille, qui oppose notamment l'épouse de Vincent Lambert à ses parents, a un coût. Du côté des parents, opposés à l'arrêt des soins, ce coût est pris en charge à hauteur d'environ 100.000 euros par an par la Fondation Jérôme Lejeune, opposée à l'IVG et à l'euthanasie.