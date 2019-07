Vincent Lambert est décédé, annonce sa famille

Les parents de Vincent Lambert, Viviane et Pierre, fervents catholiques, étaient fermement opposés à un arrêt des traitements. "C'est la mort dans l'âme que nous vous annonçons le rappel à Dieu de notre cher Vincent", a déclaré à l'AFP David Philippon, demi-frère de Vincent Lambert et opposé, comme ses parents, à l'arrêt des traitements.





L'épouse de Vincent Lambert, Rachel, ainsi que son neveu François et six frères et soeurs, dénonçaient quant à eux un "acharnement thérapeutique" et affirmaient que Vincent Lambert leur avait confié oralement préférer mourir que de vivre "comme un légume", bien qu'il n'ait jamais rédigé de directive anticipée.