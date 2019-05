Vincent Lambert : l'arrêt des soins a commencé

C'est un débat dans lequel le droit, l'éthique, et même la religion sont présents, mais c'est surtout la vie d'un homme. Ce lundi 20 mai 2019, les traitements de Vincent Lambert, 42 ans, tétraplégique en état végétatif depuis 2008, ont été stoppés. Le protocole a été annoncé par les médecins de Reims suivant toutes les décisions de justice qui parlaient d'une "obstination déraisonnable". La Cour européenne des droits de l'Homme a d'ailleurs confirmé qu'elle ne s'y opposait pas. Pour les parents, tous les recours semblent donc épuisés.



