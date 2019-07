Vincent Lambert : le médecin annonce un nouvel arrêt des traitements

Le médecin chargé de son cas annonce un nouvel arrêt des traitements à compter de ce mardi 2 juillet, conformément à l'arrêt pris par la Cour de cassation française le 28 juin ouvrant la voie à la reprise du protocole de fin de vie.





La veille, la mère de Vincent Lambert, en état végétatif depuis 2008, avait pris la parole devant le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève pour lancer "un appel au secours", en réaction à cette décision, que le Premier ministre Edouard Philippe avait appelé à respecter. Quelques heures plus tôt, elle s'était déjà exprimée en marge du Conseil lors d'une table ronde organisée par une ONG basée à Strasbourg, le Centre européen pour le droit et la justice. "Je crie tout haut que Vincent, on veut l'assassiner", avait-elle déclaré, poursuivant le combat qui l'oppose à une autre partie de la famille de l'infirmier, dont sa femme, Rachel, qui milite pour l'arrêt des soins.