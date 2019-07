Vincent Lambert : les médecins arrêtent à nouveau les traitements

Est-ce l'épilogue d'une affaire qui dure maintenant depuis dix ans ? Le CHU de Reims a enclenché un nouvel arrêt des traitements de Vincent Lambert ce 2 juillet 2019. Un processus rendu possible par la Cour de cassation, vendredi 28 juin 2019. Le Dr Vincent Sanchez, chef de service de soins palliatifs, a envoyé un courriel à chacun des membres de la famille ce midi. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.