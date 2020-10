Viol d'une fillette dans la Vienne : déjà en détention, le suspect mis en examen

Cet homme de 31 ans, sans véritable domicile fixe, avait frappé le vendredi 17 septembre vers 18h30 chez une femme de 74 ans qui lui avait ouvert, à Varennes-sur-Loire (Maine-et-Loire), près de Saumur. Après l'avoir violée, il était parti avec la voiture et les moyens de paiement de la victime. Deux jours plus tard, le dimanche, il avait tenté de faire monter de force dans sa voiture une femme qui faisait son jogging à Varennes (Vienne). Celle-ci s'était débattue et avait pu s'échapper. Environ une heure plus tard, à quelques km de là, à Villiers (Vienne), il croisait le chemin de la fillette de neuf ans.