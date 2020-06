Violences à Dijon : l'expulsion des étrangers impliqués est-elle réellement possible?

Il est de fait impossible de prendre une telle décision sans un "examen préalable de la situation de chaque individu". Auprès de LCI, Alexandre Moreau, responsable des Relais d'accès au droit au sein de l'association "Droits d'urgence" pointe dans un premier temps le manque de clarté de l'annonce. Que veut dire Emmanuel Macron quand il parle d'"étranger"? Une distinction doit être faite puisqu'il existe en réalité trois possibilités, que nous explique ce juriste. Un individu peut être un "étranger de droit commun", à savoir avec ou sans droit de séjour, un "demandeur d'asile" ou un "réfugié". Chacun son statut, sa protection et sa démarche.

Ensuite, que veut dire le président de la République lorsqu'il parle d'une "expulsion"? S'il s'agit d'une "décision administrative", qui peut effectivement être prise par le préfet ou le ministère de l'Intérieur, alors celle-ci n'est prononcée "que si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public". Seulement, si le chef de l'Etat a voulu, comme il est coutume dans le vocabulaire courant, évoquer une interdiction de territoire français, il s'agit d'une "peine judiciaire qui vient s'ajouter en complément d'une peine de prison". On est à ce stade strictement dans le cadre pénal, et la question n'est plus du ressort du ministère de l’Intérieur.

Ici, on parle donc du premier de ces trois termes. Une décision prise par décret qui n'a rien d'anodin. Et contre laquelle tout étranger possède une protection. Par exemple, les mineurs bénéficient d'une protection dite "absolue" et ne peuvent donc en aucun cas en faire l'objet. Il existe ensuite plusieurs degrés de gravité des faits et de protection. Un étranger qui se rendrait coupable de "comportements constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes" pourrait ainsi être la cible d'une telle décision. Sauf si l'étranger vit habituellement - c'est-à-dire sans titre de séjour - dans l'Hexagone depuis ses 13 ans, ou bien s'il a un titre de séjour et vit en France soit depuis plus de 20 ans soit depuis plus de 10 ans mais tout en étant parent d'un enfant français ou en étant marié à un ressortissant français.