Violences au Mans : les forains chassés des villes, vraiment ?

Mais pour la Fédération nationale des comités et organisation de festivités, habituée à jouer le rôle de médiateurs entre les collectivités et le monde de la fête foraine, "l’attitude de certains forains" n’est peut-être pas à exclure non plus des pistes qui conduisent, dans certaines villes, à ce changement d’implantation. "C’est un métier à part, de père en fils, qui est basé sur une certaine tradition et même si certains en sont déjà conscients, leur métier doit évoluer dans le temps", estime Arnaud Thenoz. "On ne peut plus gérer une activité foraine comme on la gérait il y a cinquante ans, il faut s’adapter à la société", poursuit-il.





Quant à la question de savoir si le changement d’implantation des foires vers la périphérie tend à se généraliser, les différents acteurs ne semblent pas de cet avis. "Ça existe et ça continuera mais cela ne concerne pas la majorité des villes, chacune s’aménageant différemment dans le temps, et le mouvement de chaque commune étant indépendant", analyse Arnaud Thenoz. Et de citer l’exemple des villes de Nancy qui "a réussi à concilier aménagement urbain et conservation de la culture populaire en centre-ville", ou encore d’Epinal où "les élus sont attentifs à ce que la fête foraine de plus de 200 ans, reste où elle a toujours été".