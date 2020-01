Violences conjugales : des tribunaux testent une nouvelle procédure pour juger les auteurs

La comparution différée a été mise en place par la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019. Elle permet au procureur de faire juger une personne peu de temps après sa garde à vue, mais sans la libérer. Comme la comparution immédiate, il s’agit d’une procédure utilisée pour les personnes en garde à vue. La procédure sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête poussée. L’objectif est d’apporter une réponse pénale immédiate ou très rapide à des actes considérés comme graves. Et dans les cas de violences conjugales, à éviter la récidive.

Cette dangerosité du mis en cause relève d'une part de "son comportement habituel (addictions, antécédents de violence, présence d'armes au domicile)" et d'autre part de "sa structure mentale et sa dangerosité criminologique devant être évaluée par un examen psychologique et/ou psychiatrique". C'est ce dernier paramètre qui est ciblé par le nouveau dispositif, qui permet "d'ordonner des investigations techniques dès le placement en garde à vue" et permettra aux experts d'effectuer dans un délai d'environ six semaines une estimation "des risques de passage à l'acte".