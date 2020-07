Violences conjugales : le 3919 a reçu 45.000 appels pendant le confinement

Deux mois après le confinement, vient le temps du bilan et notamment celui des violences commises envers les femmes au sein d'un foyer. Le 3919, numéro d'écoute mis en place par le gouvernement, a reçu 45.000 appels pour des signalements, pendant cette période à domicile, soit trois fois plus que les mois précédents.

"A partir de fin mars 2020 et particulièrement de mi-avril, le nombre d’appels reçus connaît une très forte hausse, preuve que le confinement a eu un effet sur les révélations de faits de violence", indique le rapport publié ce mercredi 29 juillet par Elisabeth Moiron-Braud, pour la Mission interministérielle pour le protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). Dans le détail, la Fédération nationale Solidarité Femmes (FNSF), qui gère le numéro d'écoute, a reçu 44.235 appels entre le 16 mars et le 10 mai et a pris en charge 15.610 écoutantes. Les appels passés, eux, continent d'augmenter depuis le 11 mai, date du déconfinement.