Violences conjugales : les appels au 3919 ont explosé depuis le début du Grenelle

DROIT DES FEMMES - Mis en avant mardi 3 septembre pour le début du Grenelle contre les violences conjugales, le centre d'écoute destiné aux femmes victimes de violences par leur compagnon ou leur ex a connu un boum d'activité cette semaine.

"On a été débordés par les appels", a confirmé sur France Info Françoise Brié, directrice générale de la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF), qui gère la plateforme. "On attendait une augmentation mais certainement pas 1600 appels comme cela a été le cas mardi." Cinq personnes avaient été recrutées au début de la semaine pour faire face à l'afflux d'appels. "On va conserver ces personnes jusqu'à la fin de l'année et on espère pouvoir pérenniser ces postes en 2020 et les années suivantes pour donner une réponse la plus complète possible aux personnes qui téléphonent", a ajouté Françoise Brié, en écho aux difficultés que traverse la structure pour faire face à ces demandes.