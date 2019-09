Violences conjugales : les associations en quête de financements pour aider les victimes

JT 13H - Le gouvernement lance une campagne pour la mise en place d'un numéro pour aider les femmes battues. Les associations, elles, cherchent des financements.

Ce 3 septembre 2019, Emmanuel Macron et Marlène Schiappa ont inauguré le numéro d'urgence 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales. Il est à noter que plus de 100 femmes ont été tuées par leurs conjoints ou ex-conjoints depuis début 2019. Un phénomène auquel le gouvernement souhaite faire une sensibilisation. Les associations, quant à elles, cherchent des financements pour pouvoir aider ces femmes. C'est le cas du Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) à Toulouse, en Haute-Garonne. Une association qui veut apporter un soutien juridique aux victimes.



