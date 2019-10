Violences conjugales : les propositions du Grenelle

Depuis deux mois, les associations, des représentants de l'Etat ainsi que les services concernés travaillent sur des solutions pour lutter contre les violences conjugales. Au lancement du Grenelle, onze groupes avaient été constitués : questions de justice, de handicap, de travail, de santé, d'outre-mer, de violences psychologiques, de violences économiques, d'hébergement des victimes, de l'accueil dans les commissariats et gendarmeries, de violences intra-familiales, d'éducation et de prévention.

Sans surprise, les différents groupes de travail proposent de poursuivre et d’intensifier la formation des professionnels de la santé et des forces de l’ordre. "Aucune victime ne doit plus repartir sans connaître ses droits et savoir où trouver du soutien", affirme la secrétaire d'État dans un entretien à La Croix, publié ce mardi. Ils préconisent aussi la mise en place d’un "brevet contre la violence", au sein de l’école, ou des entreprises.