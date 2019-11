Violences conjugales : ces médecins qui veulent assouplir le secret médical

"Toutes les femmes victimes de violences conjugales ne vont pas porter plainte au commissariat. Mais toutes finissent un jour ou l’autre dans le cabinet d’un médecin ou d’un chirurgien." Ce constat, glaçant, est fait auprès de LCI par Jacques Saboye, chirurgien plasticien et esthétique et président de la Société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique (SOFCPRE). "Or, nous ne pouvons pas faire remonter l’information, car nous sommes tenus au secret médical. Un secret médical qui, dans ces cas-là, se transforme en non-assistance à personne en danger voire complicité", dénonce celui qui souhaite voir cette règle assouplie dans les cas de violences faites aux femmes. Jacques Saboye organise d'ailleurs un colloque le 22 novembre prochain, trois jours avant la fin du Grenelle contre les violences conjugales.