Violences contre les enfants : les signalements d'informations préoccupantes en hausse de 30%

Le confinement est propice aux violences intrafamiliales. Alors que le gouvernement et les associations de protection de l’enfance sont mobilisés pour recueillir la parole des enfants et les protéger, la présidente de La Voix de l’enfant, Martine Brousse, dresse auprès de LCI le bilan des deux premières semaines de confinement.

LCI : Après deux semaines de confinement, quel bilan pouvez-vous dresser ?

Martine Brousse : Contrairement à ce qu'on attendait, le nombre d'appels au 119 - autour de 1000 par jour - n'a pas augmenté. En revanche, si ce chiffre global n'est pas en hausse, davantage d'informations préoccupantes ont été signalées (+30%). Cette hausse des révélations de situations de danger signifie que la vigilance est plus grande dans les familles et dans le voisinage. Il y a de la maltraitance, malheureusement il y aura de la maltraitance confinée, qu’on ne découvrira qu’à la levée de ce confinement ; mais il y a aussi des voisins et des familles qui se mobilisent, qui sont vigilants, et qui appellent le 119 ou nos associations pour faire remonter une information préoccupante.

Comment expliquez-vous l'augmentation des signalements d'informations préoccupantes ?

Tout d'abord parce que le voisinage est plus attentif. J'ai moi-même eu au téléphone un homme qui avait l'habitude d'entendre ses voisins crier sur ses enfants, mais pensait que cela se limitait au soir, et était dû à l'énervement d'une journée de travail. Mais là il s'est rendu compte que cela durait toute la journée, et a donc fait un signalement. Ensuite, les situations de maltraitance qui existaient déjà peuvent être renforcées par le confinement. Des parents vont être exaspérés par le comportement de leur(s) enfant(s) et passer à l'acte. C'est pour cela que je voudrais rappeler qu'ils peuvent eux aussi appeler le 119 dès qu’ils sentent la colère et la violence monter.