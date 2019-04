Violences contre les médecins : une hausse inquiétante

Dans notre pays, 1 126 médecins ont été victimes d'agressions physiques ou verbales en 2018. Le plus souvent, ces violences sont les faits de patients ou de leur famille. Nos reporters ont recueilli le témoignage de deux généralistes à Tourcoing dans le Nord et Romainville en Seine-Saint-Denis. Ces médecins ont choisi de continuer à exercer leur métier aux mêmes endroits malgré les difficultés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.