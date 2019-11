Violences faites aux femmes : #NousToutes manifeste devant Matignon pour dénoncer "le manque d'ambition du gouvernement"

"Entre mesures déjà existantes mais pas appliquées" et "mesures fortes mais sans budget", le gouvernement "passe à côté de l'urgence de la situation", a déploré l'association Osez le féminisme. De son côté, le collectif #NousToutes a appelé à une nouvelle manifestation devant Matignon, lundi soir, pour dénoncer "le manque d'ambition du gouvernement". Aux cris de "Pas une de plus" ou "Un milliard, pas des bobards", les militantes se sont réunies pour demander un vrai changement politique. Cette action intervient après une manifestation hors norme, qui a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, samedi, pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles.

"Le gouvernement ne change pas les politiques publiques dédiées à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les chiffres des violences ne baisseront pas", explique Caroline De Haas, du collectif #NousToutes, dans un communiqué. "On attendait des mesures de prévention à l’école, des mesures de formations, des places d’hébergement dédiées et financées. On attendait des moyens financiers qui marquent un changement d’échelle. De ce côté, c’est zéro pointé."

Mêmes critiques du côté de la classe politique, qu'il s'agisse de LFI, qui dénonce dans un communiqué "beaucoup de com' pour peu d'applications concrètes", du PCF qui parle d'"enfumage", ou du député LR du Lot, Aurélie Pradié, qui voit un "écart abyssal entre les annonces et la réalité".