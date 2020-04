Violences intrafamiliales : la vente d'alcool interdite dans le Morbihan

Face à la recrudescence des violences intrafamiliales et à leur caractère d'autant plus grave en temps de confinement, le gouvernement avait déjà multiplié les moyens d'alerte. Points d'écoute en pharmacie, stands dans les centres commerciaux, mis en place d'un numéro d'urgence à contacter par SMS... Le préfet du Morbihan, constatant une hausse de ces violences, à destination, le plus souvent, des femmes et des enfants, de "30% en quelques jours", a décidé d'impliquer un peu plus son département dans la lutte.