Violences sexistes et sexuelles : un phénomène "massif" dans les médias, selon une enquête

Si les résultats n’étonnent pas les associations à l’origine de l’enquête, le nombre de réponse, oui. Dans le sillage de l'affaire de la "Ligue du LOL", les collectifs NousToutes, Prenons la Une et Paye Ton Journal, qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, ont lancé un appel à témoignages avec pour ambition de mesurer l'ampleur du phénomène dans les rédactions françaises. Résultat ? Sur les 1.837 réponses recueillies en dix jours, en ligne et sous le couvert de l’anonymat, (dont 271 émanant des écoles de journalisme), 1.500 personnes déclarent avoir été victime ou témoin d'au moins un agissement sexiste dans le cadre de leur travail.





Dans le détail, 199 personnes, dont 188 femmes, déclarent avoir été agressées sexuellement, et deux avoir été violées dans le cadre du travail. Autres enseignements de cette enquête ? Les violences sont "plus fortes vis-à-vis des femmes racisées et des hommes homosexuels" et plus fréquentes à la télévision que dans les autres médias et les pigistes sont particulièrement vulnérables : 22 % d’entre eux déclarent être souvent confrontés à des propos à connotation sexuelle.





Alors que ces violences "commencent dès l'école de journalisme", les remontées d'information dans les rédactions ne fonctionnent pas, estiment les organisations qui ont mené cet exercice.