Violences sur les Champs-Élysées : qu'en pensent les Français ?

Pillages, incendies,... La 18e journée d'action des "gilets jaunes" a été émaillée par des scènes de violence dans la capitale. Une situation face à laquelle bon nombre d'entre nous en sont indignés. C'est le cas de nos concitoyens à Lyon. Que pensent-ils de la journée d'hier ? Quelles images les ont plus marqués ? Quel visage cela montre-t-il de notre pays ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/03/2019