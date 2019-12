Vitrolles : une adolescente meurt électrocutée dans sa baignoire, son portable probablement en cause

Une jeune fille de 13 ans est morte chez elle dimanche soir à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, alors qu’elle prenait un bain. Malgré l’intervention des pompiers, elle n’a pas pu être réanimée, rapporte France 3.

Selon les premières constatations, il pourrait s’agir d’une électrocution, et son portable pourrait être en cause : en charge sur le bord de la baignoire, il aurait glissé dans l’eau.

Un tel drame, si la cause est avérée, ne serait malheureusement pas une première. En octobre, c’était une femme de 30 ans qui perdait la vie dans les Ardennes, après avoir été électrocutée dans son bain par son téléphone en charge. Un an plus tôt, une adolescente de 17 ans mourait dans des conditions similaires dans le Pas-de-Calais. Des accidents similaires ont été rapportés à l’étranger, notamment en Russie.