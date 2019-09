Vive émotion à Lille suite au décès de Jacques Chirac

JT 13H - Les Lillois étaient attachés à Jacques Chirac. La nouvelle de sa mort a touché presque tous les habitants de la région.

Jacques Chirac est décédé ce 26 septembre 2019 à Paris à l'âge de 86 ans. A Lille, on aimait beaucoup cet ancien président. Les habitants ont d'ailleurs été bouleversés dès qu'ils ont appris la nouvelle. En 1994, Chirac avait annoncé sa candidature à la présidentielle dans les colonnes de La Voix du Nord. Cela avait marqué l'histoire, car il a été élu en 1995. Il est d'ailleurs revenu à Lille en 1997 pour le sommet du G7.



