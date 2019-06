Voici l'histoire du mystérieux cercle de culture apparu dans une commune du Val-d'Oise

Une forme géométrique dans un champ de céréales, qui n'a pas manqué de déclencher les fantasmes les plus fous. Sur Facebook, de multiples commentaires s'enthousiasment sur ce qui est perçu comme un signe venu d'ailleurs : "J'y suis allée aujourd'hui, témoigne une internaute, les motifs sont formés par des blés plus courts (…) et le plus extraordinaire c'est que ces blés courts sont toujours vivants. L'énergie est tellement forte à l'intérieur du crop circle qu'on ne peut pas y rester longtemps."





Et l'information n'est pas restée locale. Reprise sur des sites de paranormal, des forums spécialisés et des blogs britanniques dédiés aux crop circles, la photo prise dans cette petite commune est donc entrée, en quelques jours, au panthéon des phénomènes paranormaux. Selon le Parisien, qui a relayé cette image dès le 4 juin, la nouvelle a même circulé jusqu'en Russie...





Intriguée, LCI a voulu en savoir plus. Ce lundi, nous avons pu contacter le pilote de loisir à l'origine de la photographie aérienne. Sam Picard est bénévole pour "Les Ailerons" : "Un instructeur est parti en vol et a vu en premier cette figure, nous raconte-t-il. Donc nous sommes allés voir. On a posté la photo sur Facebook et depuis ça n'arrête plus. Des pilotes sont retournés survoler les lieux et visiblement, il y a toujours plusieurs personnes avec des pendules, d'autres qui prient." Il termine, stoïque : "C'est drôle, mais pour nous, ça reste une belle œuvre d'art."