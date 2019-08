Voisindenuméro : derrière le jeu potache, les dérives du nouveau défi Twitter

Il y a d'abord celui de Julie*, jeune femme de 22 ans. Elle s'est laissée prendre au jeu du #Voisindenuméro et, en échange de son SMS courtois, a reçu un message à connotation sexuelle que nous avons pu consulter. "J’ai envoyé un message à mon voisin de numéro et il m’a demandé de me présenter. Je me suis présentée vaguement sans donner mes infos personnelles et là, il s’est présenté de la même façon que moi en ajoutant qu’il avait de 'grosses couilles', je reprends ses mots." Julie poursuit : "J’étais gênée, j’ai fini par le bloquer. Je me suis juste dit qu’il y a des gens vraiment prêts à tout partout, c’est hallucinant. Je partais d’une bonne intention pour rigoler un peu."





Une autre jeune femme, que nous avons interrogée, en est, elle aussi, venue à bloquer un individu. De son côté, elle n'avait initié aucun contact et n'a jamais répondu à ses messages. Pourtant, voici comment son "voisin de téléphone" l'a approchée : "Ecoute moi bien, pétasse, si t'avais en tête d'écrire à mon mec parce que t'es sa voisine de numéro tu peux remballer de suite donc ne le fais pas ou tu sais ce qui t'attend (je fais du taekondo)." Puis plus tard, l'auteur de ce message se ravise, assure qu'il n'a pas de copine. Voyant qu'elle a partagé ses échanges (anonymisés) sur Twitter, il revient à la charge par deux fois : "J'aurais même pas fait la blague si j'aurais su (sic) que t'étais aussi douce."





Pour autant, elle reconnaît que le concept de #Voisindenuméro est "ludique". "J'ai eu un message de mon autre voisin de numéro et il s’avère qu’on a la vingtaine, les mêmes centres d’intérêt. Nos échanges étaient plutôt marrants, ça dépend juste de la personne sur qui on tombe", nous raconte-t-elle. "En l'occurrence, le premier message (comportant l'insulte, ndlr) m’a fait vraiment rire puisque je venais de me réveiller et que je ne m’y attendais pas. Les deux autres, après que la personne a vu mon tweet, m’ont fait soupirer. Je l’ai trouvé lourd et intrusif."