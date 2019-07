"Voisins vigilants", les gardiens des quartiers durant les vacances

Alors que les départs en vacances battent leur plein, les cambriolages augmentent chaque année pendant l'été. Pour partir l'esprit tranquille, plusieurs dispositifs ont été mis en place dont le collectif "Voisins vigilants". Le principe consiste à signaler toute activité suspecte. Cette initiative de coproduction de sécurité met en réseau la population, les élus et la gendarmerie. À Saint-Sébastien-sur-Loire, le dispositif a convaincu plus de 300 personnes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.